Rasero: “Le RSA saranno il prossimo fronte della guerra contro il Covid, alla casa di riposo Città di Asti 13 positivi”

La situazione della casa di riposo “Città di Asti” al centro del punto del sindaco questa sera.

“È ovvio che le RSA saranno il prossimo fronte della battaglia contro il corona virus – ha detto Rasero – dobbiamo isolare tempestivamente il virus dove già è presente ed evitare che entri nelle strutture che non hanno ancora registrato casi”.

Il primo cittadino ha aggiornato la situazione alla Casa di Riposo Città di Asti: “La situazione è sotto controllo, anche se dall’ultimo aggiornamento quando c’era un solo positivo e quattro persone in isolamento, oggi dobbiamo dirvi che i positivi sono diventati 13, una persona ricoverata all’ospedale è deceduta, tre sono ricoverate in ospedale e nove, tra cui otto sintomatici, sono in un reparto isolato all’interno della struttura.”

La situazione nell’astigiano è in chiaro scuro: da una parte diminuisco i ricoveri e gli accessi alla terapia intensiva, ma dall’altra sale la curva dei contagi, anche se vengono effettuati molti più test che nel giorni precedenti (solo alla casa di riposo domani ne sono previsti 100).