Rasero: “La scelta di riaprire i mercati ad Asti questa settimana è stata un successo”

Mercati, rispetto delle disposizioni, case di riposo temi del consueto intervento quotidiano con la diretta Facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero per aggiornare sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

“La scelta della riapertura dei mercati è stata un successo” ha esordito Rasero, per poi riprendere nuovamente chi va in giro senza motivo: “C’è ancora troppa gente in giro, e troppi che non rispettano le disposizioni, addirittura ho saputo anche di una persona che pretendeva di entrare in un negozio senza mascherina. A tal proposito ricordo che indossare i guanti, si consigliano quelli usa e getta, non basta, bisogna non toccarsi la faccia, perchè il virus si trasmette per le vie aree; il commissario dell’ASL, Messori Ioli, mi ha chiesto di ribadire queste informazioni.”

Un passaggio sulla conferenza stampa di questa mattina dell’unità di crisi del Piemonte, dove è stato confermata la procedura da seguire per le RSA, “cosa che alla Casa di Riposo Città di Asti hanno fatto correttamente”, e sulle altre notizie della Regione prima dei vari ringraziamenti e dei dati del bollettino diramato dalla Regione Piemonte.