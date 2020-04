Rasero: “Iniziata ad Asti la distribuzione delle mascherine”

Consueto punto della situazione da parte del sindaco Maurizio Rasero sull’epidemia di Covid in corso nella nostra città.

Buona parte della diretta è stata spesa per tornare sulle polemiche seguite al servizio di Report dei giorni scorsi. “Credo che la risposta migliore sia quella non del sindaco Rasero – ha affermato – ma di quella di molti dottori dell’Asl che hanno definito il servizio giornalistico assai pretestuoso, guardando solo alcuni dettagli e non la situazione sanitaria nel suo complesso”.

Il sindaco ha risposto anche alle critiche delle opposizioni, che hanno definito l’indagine sui buoni alimentari inappropriata in una situazione così complessa come quella attuale.

E’ iniziata anche ad Asti la distribuzione delle mascherine:alcune associazioni, comitati Palio e diversi consiglieri comunali hanno distribuito i dispositivi nelle frazioni, mentre nel concentrico le mascherine sono state date ai centri di ascolto delle parrocchie che li forniranno ai più bisognosi”.

Chiusi con ordinanza gli orti comunali, perché al momento non ci sono le condizioni per evitare assembramenti: il sindaco ha però promesso di trovare una soluzione entro questo fine settimana.

Un ultimo sguardo ai numeri dell’epidemia, definiti buoni: “Nonostante l’enorme lavoro di tamponi fatti sul nostro territorio, i nuovi positivi aumentano di solo una trentina di unità. Spero che nei prossimi giorni anche la curva dei guariti possa superare quella dei morti”.