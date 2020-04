Rasero: “Indagine sui buoni pasto: bene tre negozi, altri due non si sono comportati perfettamente”

Consueto appuntamento con la diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare sull’emergenza coronavirus.

Argomento principale l’indagine che il primo cittadino ha svolto nella giornata di oggi sulle modalità di utilizzo dei buoni pasti, quelli distribuiti dal Comune in seguito al contributo pervenuto dal Governo.

Come previsto dal bando i buoni spesa sono stati distribuiti a chi si è trovato in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus, ma devono essere utilizzati per acquistare beni alimentari

“Ho visitato cinque strutture, due non si sono comportate perfettamente, infatti in una ho comprato birra e vino liquoroso, da un’altra un liquore e altre cose non di prime necessità; nelle altre tre invece mi hanno presente o all’ingresso o alla cassa che i buoni possono essere utilizzati solo per determinati prodotti. Domani mattina gli uffici sentiranno al telefono tutti i commercianti ricordando come devono essere utilizzati i buoni spesa” ha detto Rasero.