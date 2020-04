Rasero fa ordine nella “telenovela” delle ordinanze per la chiusura Pasquale

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha cercato di fare ordine nella lunga telenovela delle ordinanze emesse per mantenere il distanziamento sociale in vista delle imminenti festività pasquali.

“C’è stata la mia ordinanza quindi la nota della prefettura che invitava a ritirarla, dopodiché il governatore Cirio è intervenuto per chiudere le attività dalle 13 di domenica fino a mezzanotte di lunedì. In questi giorni cruciali i sindacati sono intervenuti per sostenere la mia scelta, che, ricordo, non serve solo per evitare il contagio ma anche per dare maggiore respiro ai lavoratori della grande distribuzione che sono stati in prima linea in tutti questi giorni”.

Rimane sotto controllo la situazione alla casa di riposo città di Asti, dove permane un caso positivo, non grave, e 5 persone in quarantena.

Prosegue anche il lavoro dei servizi sociali per le domande di contributo alimentare: ad oggi sono arrivate 1800 domande, e ne sono state accettate poco meno di 1500.