Rasero: “Dobbiamo avere pazienza, non facciamo come il contadino con la gallina dalle uova d’oro”

Non si ferma neanche nel giorno di Pasquetta la quotidiana diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per fare il punto giornaliero sull’emergenza coronavirus.

“Oggi siete stati responsabili, sono state davvero poche le segnalazioni e i conseguenti interventi della Polizia Municipale; dobbiamo continuare così, stiamo facendo progressi, ma non possiamo pensare di avere tutto subito” ha esordito il sindaco, e su quest’ultima affermazione ha richiamato la favola di Esopo del contadino con la gallina dalle uova d’oro “tutti i giorni la gallina garantiva un uovo d’oro al contadino, che ad un certo punto pensò che la pancia della gallina fosse piena d’oro e la uccise per averlo tutto subito, ma scoprì che era fatta come tutte le altre galline e così non ebbe neanche più un uovo tutti i giorni.”

Poi un riepilogo delle iniziative per i commercianti, sia per chi è aperto che per chi fa vendita a domicilio; la conferma dell’ordinanza firmata dal presidente Cirio sulla proroga delle misure restrittive che non prevedono le aperture consentite dal DPCM, infine i dati del bollettino del Piemonte che vede nell’astigiano un guarito in più, due decessi e 24 nuovi positivi, ma soprattutto il calo delle persone ricoverate sia in terapia intensiva che nei reparti.