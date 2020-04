Rasero: “Dalla prossima settimana l’esercito nelle Rsa per sanificare le strutture”

Da domani cambierà l’orario della consueta diretta Facebook del sindaco, che passerà dalle 19,10 alle 19.45.

Si pensa al futuro per Asti, anche se il futuro per le casse comunali non è roseo: “Nel bilancio comunale c’è un crollo di entrate di due milioni di euro – ha affermato Rasero – solo di multe in questo periodo di quarantena incasseremo 600mila euro in meno”.

La situazione delle RSA incomincia ad essere sotto controllo, con circa l’80% delle strutture che sono state interessate dai test anticovid: dalla prossima settimana i medici dell’esercito sanificheranno le strutture.

Domani il sindaco celebrerà il 25 aprile alle ore 11, deponendo un omaggio floreale alla stele della Resistenza nel Bosco dei Partigiani e leggendo la poesia “Una sera di sole”.