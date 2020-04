Rasero: “Da lunedì facciamo ripartire i mercati”

Ringraziamenti per le tante iniziative di solidarietà, una sgridata a chi butta a terra le mascherine, il punto sui buoni mensa, riapertura dei mercati e l’aggiornamento sui dati: questi i temi toccati dal sindaco di Asti Maurizio Rasero nel suo aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus.

“Per quanto riguarda i buoni pasto, abbiamo deciso di farli direttamente noi, facendoli stampare in tipografia: in questo alcuni commercianti hanno già dato la disponibilità a fare degli sconti per aumentare la capacità d’acquisto dei buoni” ha detto Rasero aggiornando quanto aveva dichiarato ieri sulla distribuzione degli aiuti alimentari.

L’altro tema molto importante è la riapertura dei mercati, che avverrà da lunedì sia di quelli rionali che dei mercati di Piazza di Campo del Palio del mercoledì e del sabato, ovviamente con modalità di accesso che rispettino la limitazioni previste dai decreti, come spiegato nel video che sotto riportiamo.