Rasero: “Cabina di regia per le RSA, i numeri dei giorni scorsi non devono allarmare”

I numeri di Asti non devono preoccupare. E’ questo il messaggio rassicurante del sindaco Maurizio Rasero che arriva nel consueto punto serale tramite la sua diretta Facebook.

“E’ partita la cabina di regia per quanto riguarda la situazione nelle Rsa, e, con un grande sforzo da parte di tutti – ha detto il sindaco – stiamo facendo oltre 300 tamponi al giorno”.

Non devono preoccupare quindi i numeri dei giorni scorsi, che segnavano una settantina di casi giornalieri in più. “Molte delle persone che abbiamo testato positive sono in fase di guarigione, altre asintomatiche perché conviventi con persone con sintomi”.

Altra questione per quanto riguarda gli orti, dove sembra esserci il via libera per la coltivazione anche fuori dal comune di residenza.Non è chiaro però se tra questi possano annoverarsi anche quelli di pertinenza delle seconde abitazioni (l’accesso alle seconde case è infatti in ogni caso interdetto). In ogni caso il sindaco ha invitato a un atteggiamento prudente evitando spostamenti non necessari. Gli orti comunali rimangono in ogni caso ancora chiusi.