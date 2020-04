Rasero: “Anche in questo momento non perdiamo le buone abitudini, serve maggiore rispetto per la nostra città”

Consueto appuntamento quotidiano con la diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con l’aggiornamento sulla situazione di emergenza coronavirus.

Subito un richiamo: “Rispetto per voi e per gli altri cittadini, purtroppo sono sempre di più le persone che buttano l’immondizia ovunque oppure che portano i cani a fare i bisogni in qualsiasi posto e non si fermano a pulire.

Continuando con gli episodi spiacevoli e con la maleducazione, mi rivolto a coloro che con arroganza, insulti telefonano ai servizi sociali e al personale del nostro comune, persone che hanno lavorato il sabato e la domenica e non si mai tirati indietro e lo hanno fatto per aiutare i cittadini, e vengono trattati a pesci in faccia proprio da quello persone che vogliono aiutare.”

Capitolo RSA, oggi il sindaco ha telefonato alle varie strutture presenti in città: “Anche parlando con l’Asl non ci sono particolari criticità, anche se in alcune RSA ci sono stati casi di positività, ma sono stati gestiti in modo opportuno con gli appositi reparti organizzati all’interno delle varie strutture. Oggi sono stati fatti 100 tamponi alla Casa di Riposo Città di Asti, nei prossimi giorni verranno fatti a tutti gli ospiti”.