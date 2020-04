Rasero: “Anche ad Asti dalla prossima settimana partiranno i test per la ricerca degli anticorpi”

“Anche Asti verranno fatti, dalla prossima settimana, i test di immunoglobulina per capire quante persone hanno già incontrato il virus nelle scorse settimane”. Questo l’annuncio del sindaco, Maurizio Rasero, durante il consueto punto serale.

“Inizieremo dal personale sanitario per procedere via via con tutti gli altri: avere un quadro più preciso della situazione aiuterà l’Asl a prendere le giuste decisioni sul piano sanitario”.

Anche Asti fa i conti con le mascherine, indispensabili per poter iniziare in sicurezza la fase 2. Il Comune ha dato la precedenza a tutte le persone impegnate nelle attività di distribuzione dei generi alimentari oltre che agli uffici pubblici che devono stare aperti per garantire pubblici servizi. Nei prossimi giorni un quantitativo di mascherine sarà consegnato invece alle parrocchie per permettere un accesso a questi dispositivi di protezione anche a coloro che non hanno avuto l’opportunità di riceverle.