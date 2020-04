Rasero: “Al mercato con guanti e mascherine, ma oggi troppa gente in giro”

Consueto punto della situazione quotidiano del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, in diretta facebook.

A far discutere sono ancora i mercati, con il primo cittadino che ha ribadito l’intenzione di aprire quelli rionali, di soli generi alimentari, con rigide modalità d’ingresso tra cui l’obbligo di indossare guanti e mascherine; ma nella giornata di oggi ha ancora chiesto un parere all’Asl di Asti, alla Prefettura e all’Unità di crisi.

A seguire Rasero è tornato a parlare dei buoni spesa dichiarando “Sono arrivate già 500 domande, anche se alcune non sono state compilate correttamente; proprio per questa difficoltà a compilare o stampare il modulo abbiamo deciso di sospendere da domani, sabato 4, fino a lunedì 6 aprile compreso, l’invio di ulteriori domande per poter sistemare e valutare le domande arrivate e poter dare così i primi buoni nel frattempo verrà installato un programma per poter fare la domanda online, anche attraverso il cellulare.”

In chiusura di intervento, insieme all’ennesimo richiamo a restare a casa, visto che nella giornata di oggi è stata segnalata molto più gente in giro del solito, una frase di Leonard Cohen rivolta a chi lo aveva criticato per aver deciso di riaprire i mercati utilizzando dicendogli che era una crepa nel suo operato: “C’è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce.”