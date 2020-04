Rasero: “A Pasqua e Pasquetta chiusi anche i tabaccai, edicole aperte solo domenica”

Mercato, iniziative sociali, chiusura Pasqua e Pasquetta, case di riposo: questi i temi toccati dal sindaco di Asti nel suo consueto appuntamento quotidiano con la diretta Facebook per aggiornare la situazione dell’emergenza coronavirus.

“Promosso anche il mercato in Via Gozzano, dove c’erano molti più operatori rispetto all’unico banco di ieri, domani la prova del nove con il mercato in Piazza Campo del Palio” ha esordito il sindaco che poi ha ricordato che da domani scatta in tutto il Piemonte lo stato di massima pericolosità

Rasero ho poi parlato dell’iniziativa per i sordi, un servizio innovativo di videocomunicazione per tutta la provincia (clicca QUI); si è scusato perchè nella giornata di oggi doveva partire il nuovo programma per fare la domanda dei buoni spesa, ma non è stato così, garantendo che nella giornata di domani sarà operativo.

Alcune precisazioni sull’ordinanza di chiusura di tutti gli esercizi commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta: “Chiusi anche i tabaccai, le edicole aperte solo domenica, mentre possono continuare l’attività che per decreto potevano fare la vendita a domicilio, come ad esempio i ristoranti che si sono organizzati con questo servizio; ovviamente restano aperte le farmacie di turno.”

Prima della lettura del bollettino della Regione Piemonte, un passaggio sulle case di riposo: “L’Asl mi ha comunicato che ci sono sei case di riposo monitorate in sei paesi della nostra provincia, mentre per quelle cittadine non vi sono problemi. Inoltre è stato creata dall’ASL una vera e propria equipe, presenti tutti i giorni sul territorio a fare le loro verifiche e a capire se ci sono dei problemi per intervenire prontamente.”