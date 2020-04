Prosegue l’escalation a livello nazionale del rapper Astigiano Botaz

Se per alcuni questa quarantena è sinonimo di noia e nuove esperienze culinarie, non è certamente così per il rapper Botaz, che sta sfruttando questa chiusura forzata per ultimare i brani del suo nuovo EP che uscirà prossimamente.

Daniele, venuto alla ribalta per essere arrivato in finale nel contest europeo Tour Music Fest 2019 come la maggior parte degli artisti, con il motto e l’invito #iostoacasa, sta facendo delle dirette sulla sua pagina Instagram https://instagram.com/_botaz_?igshid=vv344mqcdtup dove suona e canta le sue canzoni tenendo compagnia a chi lo segue e interagendo con loro.

Ma la piacevole sorpresa in questo periodo privo di impegni con contatto fisico è stata, l’invito come ospite ne “In salotto da Chiara”, per una divertente chiacchierata/intervista in diretta sulla pagina Instagram della nota cantante/showgirl Modenese Chiara Carrino, che in veste di conduttrice punzecchierà Botaz nella puntata dì sabato 11 aprile alle 18.00.

Questo è link della pagina di Chiara https://instagram.com/chiara_carrino?igshid=1c6h00ca7lro2 per ascoltare le novità che ci sono in serbo per il futuro, perchè, non appena finirà questo periodo di Clausura, saranno parecchi gli impegni già presenti in agenda per il rapper Astigiano che lo proietteranno alla ribalta della musica nazionale.