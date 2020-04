Prorogati i termini del Bando 2020 “Piemonte Film Tv Fund”

“L’emergenza che ancora è in atto – spiega l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio – e le conseguenti e urgenti misure governative che hanno interessato il blocco della maggior parte delle attività produttive, tra cui quelle afferenti al settore cinematografico e televisivo, ha reso necessario ridefinire, di concerto con la Film Commission Torino Piemonte, i termini delle due sessioni precedentemente stabilite relative al Bando 2020 “Piemonte Film Tv Fund” spostando il primo al 29 maggio.”

Tale fondo dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro e prevede contributi a fondo perduto da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 200.000 euro per progetto, realizzato nell’arco di 18 mesi.

Per la prima sessione si è decisa la chiusura il venerdì 29 maggio entro le ore 12, anziché il 10 aprile, mentre per la seconda sessione l’apertura sarà martedì 1 settembre e la chiusura venerdì 2 ottobre, entro le ore 12.

“L’aver procrastinato i termini del Bando è un atto che, – conclude l’assessore Poggio – ha lo scopo di garantire, a tutti coloro che presenteranno le loro domande, il tempo necessario per ovviare al blocco generale delle attività sul territorio regionale, con l’intento di aiutare e sostenere in questo particolare momento un importantissimo e ramificato settore imprenditoriale e culturale, qual è appunto quello della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, e di poter ripartire con determinazione dopo questa emergenza sanitaria.”

Il bando e la modulistica per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it