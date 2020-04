“Primo maggio: il lavoro ieri, oggi e domani”, la diretta facebook del Cpia Asti

Il CPIA 1 ASTI organizza il I maggio alle ore 17, una pubblica lezione su facebook per la festa dei lavoratori, sul significato di questa giornata e del lavoro nella nostra società

Nella diretta facebook vi sarà la “lectio magistralis” di NIcoletta Fasano- ricercatrice dell’Israt (Istituto per la Storia della Resistenza e nella Società Contemporanea in Provincia di Asti).

L’I.S.R.A.T. è un centro di ricerca pubblico, è un presidio culturale che opera da 35 anni. L’ISRAT fa ricerca, fornisce servizi al territorio: una biblioteca specializzata, un archivio e percorsi di formazione per studenti e insegnanti. L’Istituto si occupa di storia contemporanea e tematiche relative all’attualità.

Il CPIA 1 ASTI collabora da molti anni con l’Istituto, sia per visite guidate che con percorsi di educazione alla cittadinanza e alla Costituzione.

Il tema dell’incontro sarà il lavoro come spiega di seguito la nota del Cpia:

Il lavoro è centrale nella Costituzione Italiana, il primo articolo recita : “L’italia è una repubblica fondata sul lavoro”. eppure il lavoro da centrale nelle intenzioni dei Costituenti, ha assunto caratteri anche problematici: lavoro nero, precario, sottopagato, impoverente.

Nell’emergenza che stiamo vivendo il problema del lavoro diventa centrale, che ne sarà del lavoro in futuro?

Che senso ha nel 2020 festeggiare il I maggio? Quale significato storico e attuale ha la festa dei lavoratori? Il primo maggio ha un valore universale? E’ sempre stato festeggiato o c’è stato un periodo storico in cui è stato proibito?

Oggi abbiamo perso diritti? Il lavoro è ancora garanzia di dignità?

Porremo queste domande e molte altre che i cittadini vorranno fare a Nicoletta Fasano- Ricercatrice ISRAT, con lei discuteremo del ruolo del lavoro e della sua importanza nel passato, nel presente e nel futuro.

Ci si può collegare il primo maggio alle 17.00 sulla pagina Facebook del CPIA 1 ASTI (https://www.facebook.com/cpiaasti ) o sulla pagina della Biblioteca Interculturale “Renato Bordone” e seguire la diretta: https://www.facebook.com/cpiaasti/videos/543505306598247/