Poste Italiane cerca portalettere, assunzioni previste anche in provincia di Asti

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere per la primavera-estate 2020 in tutta Italia, anche ad Asti. Si tratta di assunzioni a tempo determinato decorrere da maggio 2020, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata, sono rivolte alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione e alle necessità diversificate per specifici uffici e aree geografiche.

Requisiti

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio. E’ necessaria la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; e l’idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria ASL di appartenenza).

Le selezioni sono aperte per la copertura di posti di lavoro Poste in tutta Italia, nelle seguenti province, in Piemonte, oltre ad Asti, sono previste assunzioni per le province di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola. La raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione “Lavora con noi” sul sito di Poste Italiane.