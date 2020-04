Pillole di Primavera in video sul sito del Comune di Asti

In seguito alle restrizioni messe in atto per la gestione dell’emergenza sanitaria l’attività dei servizi educativi e delle scuole è attualmente sospesa e di conseguenza sono annullate tutte le iniziative e i progetti dedicati a studenti e insegnanti degli Istituti di ogni ordine e grado.

A questa situazione di stop forzato l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Asti intende rispondere attraverso la creazione e pubblicazione di video realizzati dagli educatori del Servizio Istruzione e Servizi Educativi (nidi e iniziative educative) che possano offrire spunti didattici alle famiglie ai bambini e agli insegnanti, con l’intento di restare virtualmente vicini in questo momento di pausa.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasmettere un messaggio di vicinanza e di solidarietà, per poter continuare ad essere presenti nella vita dei piccoli utenti dei nidi e degli studenti mantenendo, seppur a distanza, il rapporto educativo esistente, superando l’isolamento di questo periodo tanto complesso.

E’ stata quindi realizzata una nuova “sezione” dal nome “Servizi Educativi, scuola e famiglie” che troverete nella homepage del sito istituzionale del Comune di Asti, all’interno della quale troveranno posto tutti i video realizzati dal personale comunale o da collaboratori dei progetti già in atto, che abbiano come destinatari gli insegnanti, i piccoli utenti dei nidi, gli studenti e le loro famiglie; verranno raccolti nello specifico:

I video già realizzati dagli educatori dei nidi comunali;

I video realizzati dagli educatori del Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti sulla tematica “E-venti” di Primavera 2020;

I video realizzati dai collaboratori del progetto di educazione alimentare “Immensamente Buona” – progetto gestito in collaborazione con Fab (Fondo Assistenza e Benessere) e Lions Club Host Asti;

I video realizzati dalla scuola del Fumetto della Città di Asti dedicati alle scuole;

Il Sindaco Maurizio Rasero e L’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla commentano positivamente la creazione di questa nuova sezione di materiali dedicati alla scuola e alle famiglie e annunciano che i video conterranno spunti e stimoli per la produzione di materiale da parte degli studenti che potrà essere utilizzato come prezioso contributo per la realizzazione di eventi futuri dedicati alle scuole.

I materiali prodotti da bambini e studenti in collaborazione con i propri insegnanti potranno essere inviati alla mail educazione@comune.asti.it.

La sezione “Servizi Educativi, scuola e famiglie” sarà aggiornata settimanalmente con nuovi contributi nell’intento di mantenere un contatto con le nostre scuole, favorire uno scambio di materiali e continuare nell’azione di didattica dal basso attraverso spunti e pillole da condividere insieme.