PharmHome: la farmacia a casa del cliente, due astigiani guidano il progetto per unire utenti e professionisti

Una soluzione per mettere a sistema farmacie, parafarmacie e grossisti del comparto di tutto il territorio nazionale, per offrire ai clienti la possibilità di ricevere a domicilio medicinali o prodotti sanitari.

È questo il principio che ispira PharmHome, una piattaforma telematica di agile consultazione e implementata per avviare un servizio di assistenza medica supplementare, utile in particolare per quei soggetti che, a causa dell’emergenza pandemica o di altre condizioni di criticità, sono impossibilitati a lasciare la propria abitazione.

I farmacisti possono iscrivere gratuitamente il proprio negozio alla rete e gestire le proprie vendite in modo telematico, mentre il cliente, consultando i cataloghi della farmacia di riferimento, può selezionare e ordinare il prodotto necessario, che verrà recapitato secondo modalità prioritaria o standard.

Gli utenti, che possono accedere al servizio direttamente dal sito www.pharmhome.it, hanno pertanto la possibilità di confrontare i prodotti e le rispettive caratteristiche entro le categorie e le diverse fasce di prezzo elencate.

La rete, riservata ai negozi e ai professionisti registrati, garantisce al cliente finale una gamma di articoli di massima qualità e una modalità sicura e controllata di pagamento.

«L’idea del progetto nasce un anno fa – spiegano gli astigiani Vittorio Ligresti e Fulvio Barroero, fondatori della Startup PharmHome assieme a Sano Musab Hijazi – La possibilità di fare acquisti online tramite smartphone o pc rappresenta, per il consumatore finale, una grande opportunità. I servizi, a cominciare da quelli legati al food, vanno giorno dopo giorno verso questa direzione, verso l’apertura a una modalità di vendita a domicilio che affianchi la formula tradizionale. In questo senso, abbiamo pensato di declinare questo approccio anche nell’ambito del servizio farmaceutico, con una rete che metta a sistema negozi e clienti, per una consultazione rapida e efficace. In un momento come questo, condizionato dalle restrizioni legate alla crisi pandemica, può rappresentare una possibilità in più per il cliente finale; ma in futuro questo sistema può consentire di estendere il raggio operativo anche oltre come, per esempio, ai servizi medici».