Per Passepartout chez tois una Pasquetta rock con Massimo Cotto

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Lunedì 13 aprile alle 17 Pasquetta rock: a grande richiesta torna in diretta il dj e giornalista Massimo Cotto con nuove storie tratte dal suo ultimo libro “Decamerock” (Marsilio Editori): una metaforica peste sembra aver colpito il rock, che non è più il linguaggio della ribellione in musica né quello stile di vita che si nutriva di estremi: solitudine e aggregazione, diavolo e acqua santa, profonda malinconia e gioia sfrenata, folle eccitazione e mistica lentezza.

Per riportarci alle atmosfere, ai volti e alle vicende che hanno reso il rock il genere più popolare al mondo, Massimo Cotto ci guida attraverso una grande avventura narrativa sulle tracce di vite maledette e affascinanti, mostrandone il dietro le quinte. Dal suo inesauribile repertorio l’autore estrae centouno storie di fortune e sconfitte, tragedie e amori, rivolte e omicidi, rovinose cadute e incredibili resurrezioni, passioni sregolate e altri eccessi, per comporre un romanzo che ne contiene infiniti altri. Da Nico a Amy Winehouse, da Jeff Buckley a Kurt Cobain, passando per Dylan Thomas e William Burroughs, tra incontri maledetti, groupies, hotel e viaggi, manager senza scrupoli e soldi facili, a storie mai raccontate si affiancano letture inedite di episodi più celebri, nell’affascinante interpretazione di un narratore dallo stile inconfondibile, frutto di incontri e conversazioni, perché «il rock racconta e si racconta non solo nelle canzoni, nelle trame e nei personaggi, ma anche attraverso le parole delle rockstar quando sono lontane dal palco».

L’astigiano Massimo Cotto, una delle voci più note di Virgin Radio, da quasi quarant’anni scandaglia l’universo rock. Scrittore (ha al suo attivo oltre 70 libri di argomento musicale), autore e conduttore televisivo, ideatore e animatore di spettacoli teatrali, giornalista, ha collaborato con vari quotidiani e scritto per le principali riviste italiane e internazionali, inclusa la leggendaria Billboard. Su Virgin Radio conduce ogni mattina Rock and Talk.

Prossimi appuntamenti: domenica 19 aprile alle 17 Pier Giorgio Bricchi è protagonista dell’incontro “Divagazioni semiserie di un appassionato d’opera” e mercoledì 22 aprile alle 17 la giovane archeologa Arancia Boffa parla di “Sant’Anastasio tra età romana e medioevo”, mentre domenica 26 aprile alle 17 il Generale Antonio Borgia affronta il tema “Donne di mafia”.

Inoltre ogni sabato alle 17 in diretta l’attrice Chiara Buratti presenta “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi”, mentre continua il gioco fotografico #unlibrosulcomodino dove tutti sono invitati a postare su Facebook e Instagram le foto dei libri che stanno leggendo con l’hashtag #cosaleggo.

Per gli aggiornamenti sul calendario degli eventi online: www.facebook.com/BibliotecaAstense