Per gli studenti del Liceo Classico di Asti lo spettacolo “Io al posto tuo” sulla piattaforma digitale

Oggi, 17 aprile 2020 le classi seconde dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti assisteranno allo spettacolo teatrale “Io al posto tuo” , messo in scena dall’attore Luca Vullo in modalità on-line grazie alla piattaforma Google Meet nell’ambito della rassegna teatrale “Genitorinsieme on Theatre 2020”, promossa dall’Associazione Genitorinsieme Onlus di Asti , con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ed il patrocinio del Comune di Asti e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti.

L’evento si svolgerà grazie alla disponibilità e all’interesse del Coordinatore DSA d’Istituto, Professor Bavastro e della Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Stella Perrone, che avevano aderito con entusiasmo all’iniziativa ben prima dell’avvento dell’emergenza Covid-19 e che, anche in questo difficile frangente, hanno ritenuto importante permettere comunque ai propri studenti di assistere, seppur a distanza, a questo spettacolo, in virtù della sua valenza formativa. Il progetto teatrale nasce dalla volontà di tre mamme con figli D.S.A: Sophia Livingstone, Nadia Tassone e Barbara Piumatti che hanno formato la Rete Genitori DSA Cuneo nel 2008 e da anni sono impegnate a prevenire e contrastare l’esclusione e la discriminazione, promuovendo una corretta cultura di inclusione sociale nell’età adolescenziale ed adulta grazie anche al fumetto dal titolo: “Io al posto Tuo. Cosa so dei disturbi Specifici dell’apprendimento?”.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili e concrete, esempi di buone prassi, aggiornamenti sulle norme di riferimento sia ai genitori che ai docenti, con un linguaggio differente e profondo, quello dell’arte. Da qui l’idea di realizzarne uno spettacolo teatrale coinvolgendo il perfomer Luca Vullo che ha deciso di mettere in campo tutte le sue abilità artistiche miscelando teatro, cinema, comunicazione, tecnologia e comicità per far vibrare le coscienze di ognuno su un tema così importante. Luca Vullo vestirà quindi i panni di un D.S.A. con tutte le sue difficoltà ed i suoi risvolti tragicomici, in qualità di autore e unico interprete.