Partono i Webinar gratuiti dell’ATL Langhe Monferrato Roero

Si parte con i webinar dedicati agli operatori e soci del territorio organizzati dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Una finestra sul mondo digitale alla scoperta dei principali strumenti, delle piattaforme di comunicazione, quali instagram, facebook, video, foto, piani editoriali, e sul ridisegno dei servizi nel turismo e nella ristorazione.

“Dal racconto alla vendita come usare efficacemente Instagram” è il titolo del webinar in programma venerdì 24 aprile alle ore 11, tenuto da Paola Faravelli, imprenditrice, amante della fotografica e docente su Instagram Marketing e Storytelling attraverso le immagini nel turismo.

I temi affrontati saranno: misurare i numeri di Instagram, da quelli del mondo a quelli della nostra attività; i 5+1 punti fondamentali di Instagram; cosa pubblicare su Instagram in un momento di crisi; case history da prendere come esempio.

L’incontro durerà un’ora e sarà possibile partecipare da computer, tablet o smartphone.

Per iscriversi ai webinar è necessario registrarsi al link che gli operatori e i soci riceveranno tramite newsletter.

Riteniamo sia necessario affrontare l’emergenza di questo periodo in maniera propositiva – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Per questo motivo abbiamo pensato di fornire ai nostri operatori e soci degli strumenti e delle testimonianze di alcuni formatori ed esperti del mondo digitale. Avere un orizzonte su cui orientarsi aiuterà tutti noi a ripartire con determinazione per affrontare le nuove sfide del prossimo futuro.

Anticipazioni sui prossimi webinar

Venerdì 1° maggio ore 11

Facebook: come raccontare la propria offerta online. (parte 1)

Annalisa Romeo

Venerdì 8 maggio ore 11

Facebook: Come affrontare la propria offerta online. (parte 2)

Annalisa Romeo

Il programma verrà aggiornato nei prossimi giorni.