Paolo Lanfranco e Andrea Giroldo scrivono a scuole e studenti e li esortano a “studiare tanto e fare squadra”

Dopo circa un mese e mezzo di attività didattiche sospese e scuole chiuse per l’emergenza Coronavirus, in provincia di Asti le scuole si sono organizzate per proseguire le attività, restando vicini agli studenti con diverse iniziative, che variano a seconda dell’Istituto.

La Provincia di Asti vuole farsi sentire vicina al mondo della scuola e così il Presidente Paolo Lanfranco e il Consigliere con delega alla programmazione scolastica Andrea Giroldo hanno inviato una lettera ai Dirigenti Scolastici per complimentarsi con loro per le misure poste in essere per garantire la didattica anche in questa situazione.

Nella lettera, che si può leggere di seguito, Lanfranco e Giroldo si rivolgono anche ai docenti “veicolatori di conoscenza”: “Siamo certi che le difficoltà non siano poche” scrivono sottolineando l’orgoglio di avere sul territorio della provincia di Asti delle eccellenze, in quanto “veri e propri protagonisti dell’avvio e dell’implementazione della didattica digitale”.

Un pensiero va anche agli studenti, affinchè riescano a superare il disagio creato dalla situazione, invitandoli a studiare tanto e a fare squadra con i propri docenti, in modo che tutto possa risolversi “con i minori danni possibili”.