Ordine dei Medici di Asti: “Tamponi a medici e personale sanitario e test sierologici per la ricerca degli anticorpi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Dott. Claudio Lucia, presidente Ordine Dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di Asti

“In questi giorni in Italia la curva dell’epidemia inizia finalmente anche se pur in modo lieve a scendere.

Proprio per questo motivo, è importante più che mai, per avere un quadro esaustivo dei possibili casi di contagio, eseguire i TEST SIEROLOGICI, utili per la ricerca nel sangue degli anticorpi anti SARS-COV 2, e di conseguenza utili a stabilire chi tra la popolazione risulta immunizzato e quindi può tornare alle normali attività, senza il rischio di trasmettere contagio.

L’obiettivo è realizzare, a stretto giro, una indagine di prevalenza sierologica sulla popolazione.

Avere un risultato su di un campione significativo della popolazione è molto importante, per avere una stima reale dei casi.

E’ inoltre indispensabile e di estrema importanza praticare i TAMPONI a tutti i medici ed al personale sanitario. Come indispensabile ed urgente per evitare danni irreversibili effettuare TEST SIEROLOGICI a tutti gli ospiti delle RSA, che come sappiamo rappresentano la parte più fragile della popolazione, con una pluralità di patologie ad alto rischio.

Risulta per tanto non rimandabile il Protocollo della Regione Piemonte (Unità Speciale Continuità Assistenziale) per il controllo dei pazienti a domicilio, su indicazione del Medico curante, come già applicato in diverse provincie della nostra regione.

NON ALLARMISMI, MA PRUDENZA!!”