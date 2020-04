Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursind Asti.

NurSind Asti dona 2.000 mascherine Ffp2 e 120 tute in tyvek all’Asl-At. In questo difficile momento legato all’emergenza coronavirus, il sindacato delle professioni infermieristiche ha deciso di fornire supporto all’Azienda Locale (ma soprattutto agli operatori sanitari che ogni giorno sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19) con un’importante donazione di dispositivi di protezione individuale.

“In un momento critico per tutta la società ed in cui è difficoltoso reperire Dpi – afferma Gabriele Montana, segretario territoriale NurSind Asti – come sindacato ci sembrava fondamentale, oltre che doveroso, offrire un aiuto concreto agli infermieri e a tutto il personale sanitario. Da sempre – prosegue Montana – siamo impegnati nella salvaguardia e nella tutela dei diritti degli infermieri e degli operatori sanitari ed ora era giusto aiutarli in questa ardua battaglia contro il virus fornendo loro gli adeguati dispositivi di protezione individuali”.

Le 2.000 mascherine Ffp2 (facemask kn95-white) e le 120 tute in Tyvek sono state consegnate direttamente al magazzino dell’Asl-At dell’ospedale Cardinal Massaia. Da qui, a seconda delle esigenze delle strutture, dei vari reparti e degli operatori sanitari, sarà la stessa Azienda Sanitaria Locale a destinarli in maniera più uniforme ed equa possibile.

“Ormai tutti sappiamo – prosegue Gabriele Montana del sindacato delle professioni infermieristiche – quanto i Dpi siano fondamentali per tutelare pazienti e operatori sanitari dal rischio di contagio da Covid-19, oltre che nel limitare il propagarsi del virus. Come NurSind – conclude Montana – cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli infermieri e gli addetti alla Sanità impegnati nella lotta al Covid-19. Come sempre molti colleghi hanno reagito ad un’emergenza (in questo caso addirittura ad una pandemia) con professionalità, dedizione e competenza, senza mai tirarsi indietro anche di fronte al pericolo”.