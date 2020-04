Nuove forniture di mascherine e disinfettante a Buttigliera d’Asti

Il Comune di Buttigliera d’Asti ha ricevuto dal Coordinamento di protezione civile una fornitura di 100 mascherine lavabili.

Questa fornitura “Viene destinata in parte alla casa di riposo e comunità Soggiorno Maria Teresa, in parte ai commercianti e in parte ai cittadini che le potranno chiedere gratuitamente in segreteria al piano terra.” spiega il Sindaco Guido Fausone.

Inoltre, Gruppo Protezione Civile 94 Chieri (nella foto) ha donato ieri al Comune una fornitura di 63 litri di disinfettante per superfici che verrà distribuito alla casa di riposo, comunità soggiorno Maria Teresa e negozianti.