Nuove consegne di magliette e biancheria all’Ospedale di Asti dell’iniziativa solidale promossa da Angela Motta

Prosegue l’iniziativa di raccolta fondi promossa la scorsa settimana da Angela Motta, “con il prezioso aiuto di Gualtiero Gasti” come lei stessa sottolinea, per far fronte alle richieste di magliette e biancheria intima dei reparti di malattie infettive e Covid- 19 dell’ospedale di Asti.

“Tra martedì e mercoledì abbiamo consegnato all’ospedale cittadino 140 pigiami e 1100 magliette che si sono aggiunte alle 410 recapitate la scorsa settimana, insieme ad un centinaio di capi di biancheria intima – spiega Angela Motta. – La raccolta fondi prosegue perché i pazienti ricoverati presso i vari reparti del nostro ospedale sono molti e servono diversi cambi ogni settimana. Non solo, nella giornata di oggi riusciremo a consegnare anche 5 smartphone e vorrei per questo ringraziare la ‘Comunicare S.r.l.’ per l’attivazione dei telefoni con schede ricaricabili per un mese. Ciò consentirà ai pazienti ricoverati di fare chiamate o videochiamate ai parenti a casa che non possono recarsi in ospedale e sarà per loro un modo per sentirsi un po’ meno soli. Vorrei ringraziare ancora tutte le persone che in questa settimana

hanno dimostrato la loro solidarietà con una donazione. Ricordo che chi volesse donare può farlo attraverso un bonifico bancario al seguente indirizzo iban: IT 69 L 02008 10305 000105074791, intestato all’associazione “Adesso! LiberaMente”, con la causale: Ospedale di Asti Reparti COVID-19″.