Nuove aperture dal 4 maggio: ok per librerie, articoli bimbi, toelettatura cani

Non solo potranno riaprire bar, ristoranti, pizzerie e rosticcerie per il servizio da asporto.

Con la nuova ordinanza anche in Piemonte ci saranno serrande alzate per cartolerie, librerie e negozi d’abbigliamento per bambini; tutti negozi che il Governo aveva già riaperto dopo Pasqua e che in Piemonte erano ancora rimasti chiusi per motivi prudenziali.

Novità anche per i nostri amici a 4 zampe: via libera ai negozi di toelettatura per animali, i centri per l’addestramento dei cani e ai maneggi.

Riapriranno i parchi pubblici e si potranno raggiungere le seconde case (solo durante il giorno) per motivi indifferibili legati all’ordinaria manutenzione.