Nel negozio NaturaSi di Asti disponibili le robiole di Roccaverano DOP della Cooperativa La Masca

Sono disponibili le robiole di Roccaverano DOP presso il punto vendita Rava e Fava di piazza Porta Torino 14, prodotte dalla piccola cooperativa agricola La Masca di Roccaverano.

Attiva dal 2001 è nata dall’idea di quattro giovani di intraprendere un’attività agricola rispettosa della persona e dell’ambiente coniugando la solidarietà ed il lavoro comunitario.

L’azienda produce la rinomata robiola di Roccaverano l’unico formaggio caprino italiano a Denominazione di Origine Protetta prodotta in un terriorio a cavallo delle provincie di Asti ed Alessandria.

La Cooperativa della Rava e della Fava collabora con La Masca fin dal suo nascere, la robiola viene commercializzata nel periodo aprile-novembre, periodo naturale di produzione di questo formaggio. Viene consegnata fresca settimanalmente ogni martedì.

Si puo’ prenotare entro il sabato allo 0141-210911

DAL SITO WWW.RAVAFAVA.IT

La Società Cooperativa Agricola “La Masca” è situata nel cuore della Langa astigiana nel comune di Roccaverano. E’ nata nel 2001 da un desiderio di praticare un’attività agricola che rispondesse agli ideali di rispetto della persona, degli animali, dell’ambiente e di solidarietà. Con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le tipicità locali pratica l’allevamento delle capre di razza Camosciata delle Alpi, Roccaverano, e loro incroci, come da disciplinare per la produzione di Robiola di Roccaverano D.O.P., secondo i metodi tradizionali. Le capre si nutrono di erbe aromatiche che trovano nei pascoli dalla primavera all’autunno o di fieno e di mangimi non contenenti organismi geneticamente modificati. Vengono curate con la medicina omeopatica e con la fitoterapia. Dal latte crudo di pura capra si produce e si vende la ROBIOLA DI ROCCAVERANO D.O.P. fresca o stagionata ed altri caprini affinati. Gran parte dei lavori agricoli vengono eseguiti con trazione animale. Inoltre La Masca propone visite guidate in azienda con degustazione dei formaggi, per scoprire i ritmi e i modi del mondo contadino. Per le famiglie e i gruppi sono possibili delle gite “a passo d’asino”. Al loro lento ritmo i cinque asini meticci, di provenienza savoiarda e normanna, e di razza Sarda, allevati dalla cooperativa, accompagnano i visitatori in passeggiate per il territorio, offrendo il trasporto di zaini con merenda e la loro compagnia. La Cooperativa vende anche capretti da macello, caprette e riproduttori da vita, e asini sia puledri che adulti, educati alle diverse attività di passeggiata e lavoro agricolo.

Soc. Coop. Agr. La Masca Regione Cova, 12 14050 ROCCAVERANO (AT) Tel. 0144-93313 lamasca@lamasca.it www.lamasca.it