Nasce “Fans Out // Pausa Caffè” per supportare la musica indipendente

Riceviamo e pubblichiamo.

La difficile crisi che stiamo vivendo ci sta colpendo duramente, ma è sicuramente alleviata dalla cultura in tutte le sue forme: i libri, i film e soprattutto la musica ci stanno aiutando a sopportare il lockdown.

Purtroppo però la cultura sta subendo un duro colpo, il comparto musicale è sicuramente il più danneggiato, soprattutto per tutto ciò che riguarda i concerti, i tour annullati sono un duro colpo per gli artisti, ancor di più per le band indipendenti.

Fans Out Festival ha sviluppato il format Fans Out // Pausa Caffè partendo dall’idea che per supportare la musica indipendente basta veramente poco, solo il tempo di una pausa caffè.

Fans Out // Pausa Caffè partirà lunedì 4 maggio: sulla pagina Facebook Fans Out Festival ogni settimana sarà dedicata ad aiutare una band indipendente a farsi conoscere, dal lunedì al giovedì negli orari della pausa caffè, cioè alle 10:15 e alle 16:15 , verranno pubblicati video, articoli e contenuti su una band italiana mentre il venerdì alle ore 13:15, per il caffè dopo pranzo, trasmetteremo un concerto live in diretta streaming sulle pagine Facebook e Instagram.

Abbiamo pensato questa iniziativa perché per noi la musica è parte fondamentale della vita, ci ha dato tanto e speriamo di poter dare un piccolo contributo a tutti quegli artisti che ci fanno emozionare.

Ci teniamo a ringraziare i partner dell’iniziativa Fondazione Solo per Gian, Enoteca Regionale di Nizza, Cantina Sociale di Nizza Monferrato e Belbo Sugheri che hanno sempre creduto nel progetto Fans Out Festival e supportato la musica in Provincia.

La manifestazione è patrocinata dalla Città di Nizza Monferrato.

Calendario

Lunedì 4 maggio → venerdì 8 maggio Artista: Chickpee

Lunedì 11 maggio → venerdì 15 maggio Artista: L’ultimodeimieicani

Lunedì 18 maggio → venerdì 22 maggio Artista: King of the Opera

Lunedì 25 maggio → venerdì 29 maggio Artista: La Scala di Shepard

Facebook: https://www.facebook.com/fansoutfestival