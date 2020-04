Musica al tempo del Coronavirus: due astigiani nel progetto Arts4hearts

Riccardo Da Ronco (per gli amici musicisti “Da Rock”), informatico, leva 1980, tastierista. C’è lui dietro al progetto Arts4hearts, che coinvolge anche l’astigiano e il cuneese e che ha recentemente dato vita ad un’esperienza musicale particolare, pensata e realizzata, potremmo dire, come “musica ai tempi del Coronavirus”. Si tratta di una toccante cover del brano “Mad World” dei Tears for Fears.

L’idea è nata dalle sensazioni piuttosto negative e ‘difficili’ che tutti noi stiamo vivendo in questo momento cupo: “di colpo non abbiamo più a disposizione quegli impegni e strumenti quotidiani così tanto utili per distrarci dai nostri dubbi, dalle nostre paure, uniche compagne rimaste con tutti noi ad abitare stanze vuote”, dice Riccardo.

Il quale ha immaginato di non essere il solo a sentirsi in questo modo e così ha contattato artisti coi quali aveva o sta collaborando… ovunque fossero. In questo modo da Cuneo (con Francesca), e Torino (con Riccardo stesso, Lucia e i due Luca) ci si è allargati prima ad Alessandria (con Elisa ed Alex) ed Asti (con Alessia e Fabio) ed in seguito in Toscana, tra Siena (con Elena) e Firenze (con Lisa).

Un modo molto efficace per dimostrare quanto il concetto di distanza sia del tutto relativo.

Non avendo la possibilità di spostarsi da casa, alcuni hanno registrato con strumenti più adatti, altri con soltanto un cellulare o tablet a disposizione. Il lavoro successivo per “armonizzare” tutte le voci, mettere insieme il video, le idee, le parole… è stato notevole.

Riccardo ha voluto raccontare gli stati d’animo anche attraverso i movimenti del corpo, ed ecco quindi la coreografia, pensata e interpretata da Mara.

Arts4hearts: Tante diverse ‘arti’ (musica, voci, ballo, montaggio) al servizio dei Cuori di tutti noi, per comunicare un messaggio di unità e speranza, un antidoto contro la solitudine, “che spero sia in grado di fare il solletico ai cuori di chiunque lo veda, emozionandolo tanto quanto ha emozionato me farne parte”, conclude Riccardo.