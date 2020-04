Dopo tanti giorni con sole e temperature primaverili è in arrivo la pioggia sull’astigiano e su tutto il Piemonte, con relativo calo di temperature.

E’ quanto previsto dall’Arpa Piemonte con il bollettino meteorologico emesso oggi alle 13

“Dalla nottata odierna, a causa di una vasta perturbazione atlantica che si approfondisce sul Mediterraneo occidentale, è attesa una fase di intenso maltempo sul Piemonte.

Si prevedono piogge intense per tutta la giornata di lunedì con valori più forti sulle aree pedemontane occidentali determinando allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico.

Da martedì 21 aprile si prevede un’attenuazione dei fenomeni su novarese e vercellese, ma non sul settore occidentale della regione.

Le temperature massime subiscono un generale brusco abbassamento a partire da domani.”

bollettino_meteo arpapiemonte 19042020

L’intensità delle precipitazioni sull’astigiano è prevista debole nella giornata odierna, moderata lunedì 20 e martedì 21 aprile, come si può rilevare dal bollettino di Vigilanza meteorologica dell’Arpa Piemonte (foto sotto)

bollettino_vigilanza meteorologica 19042020 arpa