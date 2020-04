Mercato Borse, le azioni dei colossi del web

Per le borse globali questo è un periodo molto particolare. Il coronavirus sta dando vita ad un trend ribassista che rende estremamente complicato individuare i titoli su cui puntare per poter garantirsi un adeguato rientro.

In un contesto come questo, spesso desolante, a stagliarsi dal grigiume del momento sono alcune specifiche aziende che si distinguano: i colossi del web, che lasciano registrare una ulteriore avanzata.

Amazon in costante crescita

Il primo titolo di cui occorre parlare è sicuramente Amazon. L’azienda fondata da Jeff Bezos si sta giovando non poco della pandemia in atto. Il motivo è del tutto logico: chi resta chiuso in casa e ha possibilità di spendere, ricorre al commercio elettronico e, molto spesso, ad un magazzino di prodotti, quello di Amazon, appunto, che non ha eguali. Proprio per questo gli analisti concordano nel prefigurare una notevole crescita dell’azienda nei prossimi mesi. Tanto da indurre il management a mettere in programma 100mila nuove assunzioni.

Facebook, titolo in ascesa

Altro titolo che sembra pronto ad un rally interessante è poi Facebook. Anche in questo caso il motivo è da ricercare nel lockdown, ovvero nella necessità di restare all’interno della propria abitazione per evitare i rischi indotti da una situazione ancora critica. In questo caso si tratta di miliardi di utenti dislocati in ogni parte del mondo che approfittano dei social media per continuare ad avere un contatto con conoscenti e parenti, utilizzando non di rado i servizi proposti. Una tendenza che, anche in questo caso, la Borsa potrebbe premiare in maniera rilevante.

Le azoni Google

Per quanto concerne Google, oltre alla necessità di usare il motore di ricerca per avere informazioni, come stanno facendo in tanti per il coronavirus, c’è anche la presenza di strumenti che possono permettere ad esempio le videoconferenze. Basti pensare a Meet, la suite di prodotti che permettono di svolgere webinar e videochiamate con grande facilità, proposta ad esempio agli insegnanti, anche in Italia, per aiutarli a proseguire online lezioni per il resto della stagione scolastica, che altrimenti sarebbe impossibile portare avanti.

Il caso di Apple

C’è poi Apple, il cui titolo in Borsa è rimbalzato negli ultimi tempi; acquistare azioni Apple significa oggi puntare su un prodotto che nei prossimi mesi vivrà un calo inevitabile delle vendite, e di conseguenza vedrà un decremento del suo valore.

Va ricordato che Apple oggi è una multinazionale specializzata in tanti segmenti: puntare su questo titolo vuol dire quindi includere anche servizi quali Apple Music, Apple Care e Apple TV. Discorso diverso per i prodotti di punta, come gli iPhone, per i quali ci sarà da comprendere come si comporteranno i consumatori.