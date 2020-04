L’Unione Nazionale Consumatori attiva un’infoline ai cittadini in difficoltà

“Nonostante il lockdown e il Coronavirus, il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori resta accanto, in questo momento di crisi e difficoltà, ai cittadini e consumatori del territorio”.

Lo rende noto la Presidente, l’Avvocato Patrizia Polliotto. “Al fine di fronteggiare la crisi in atto, e proseguire nell’attività di affiancamento e tutela su più versanti a quanti ne facciano richiesta, abbiamo attivato un servizio di infoline al numero 347.3106063 disponibile dal lunedì al venerdì negli orari 10-12 e 15-17”, aggiunge il noto legale, che prosegue: “Siamo altresì raggiungibili via e-mail all’indirizzo di posta elettronica uncpiemonte@gmail.com”.

Inoltre , ricorda l’Avv. Patrizia Polliotto “siamo a disposizione dell’utenza per fornire informazioni su bollette telefoniche, gas ed energia elettrica, acquisti e truffe on-line, rimborsi viaggi, asilo, palestra ecc a seguito del Dpcm 11/03/2020, su sospensione rate mutuo prima casa e per informazioni sulle nuove disposizioni governative non solo per i consumatori ma anche per le piccole-medie imprese ed esercizi commerciali interessati, oltre a raccogliere segnalazioni su rincari dei prezzi, su eventuali disservizi e/o truffe subite a causa dell’emergenza sanitaria”, conclude la Presidente di UNC Piemonte.