Lunedì dell’Angelo: le origini e il significato della Pasquetta

Il lunedì dell’Angelo, meglio conosciuto come giorno di Pasquetta, è un giorno di festa ma non di precetto, e tradizionalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata, cosa che ovviamente non si potrà fare quest’anno per via dell’emergenza sanitaria in corso.

Un’interpretazione di questa tradizione potrebbe essere che si voglia ricordare i discepoli diretti ad Emmaus.

Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme.

Per ricordare questo evento si trascorrerebbe il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura” o “fuori porta”. Purtroppo quest’anno la situazione legata all’emergenza coronavirus, non consentirà di rispettare questa tradizione.