L’Istituto Artom attiva lo sportello “Ti ascolto@Artom” per personale, studenti e famiglie

L’isolamento imposto dal coronavirus è un atto di responsabilità sociale e per gli studenti una richiesta di maturità che anticipa, soprattutto per il biennio, il percorso che la Scuola predispone con il PTOF per accompagnarli nel mondo del lavoro o universitario.

Ancora più difficile è, sia per i docenti che per gli studenti, adattarsi nel miglior modo possibile all’attuazione di una didattica a distanza che difficilmente può sostituire il rapporto quotidiano vissuto in classe.

Occorre imparare ad organizzarsi diversamente, pianificare la giornata e lo studio (o la predisposizione del materiale didattico e delle lezioni), conciliare le proprie attività con le esigenze dei famigliari anch’essi confinati, trovare qualche opportunità di svago e di socializzazione, anche se virtuale.

Per questo motivo l’Istituto Artom di Asti vuole fornire un supporto per chi lo desidera: si tratta dello sportello “Ti ascolto @Artom”, che non darà indicazioni medico terapeutiche ma avrà lo scopo di aiutare a contrastare le problematiche che possono insorgere in questa difficile situazione. Stress, paure, solitudine, difficoltà relazionali, personali o professionali o anche solo necessità di confrontarsi con qualcuno che è uno specialista in questo campo e che può fornire semplici consigli e indicazioni per cercare di affrontare gli ostacoli quotidiani che minacciano il nostro benessere psicologico.

Tale attività, per gli studenti, si effettuerà in orario scolastico e sarà considerata parte dell’offerta formativa dell’Istituto, come da delibera del CdI del 9 aprile 2020. Sono state coinvolte due professioniste che hanno dato la loro disponibilità.

Una è la Dott.ssa Floriana Princi, psicopedagogista, docente in corsi di formazione e aggiornamento del personale docente, consulente presso istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e associazioni di promozione sociale per interventi inclusivi per ragazzi con DSA e BES . La D.ssa Princi ha specifica competenza nell’ambito della didattica personalizzata e nelle strategie di potenziamento degli apprendimenti.

Insieme a lei, la Dott.ssa Patrizia Garofano, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia breve strategica, consulente presso istituti superiori per lo sportello di ascolto, esperta e formatrice per enti pubblici e privati.

Come si può usufruire dello sportello di ascolto? Inviando una mail a tiascolto@itisartom.edu.it , dedicata appositamente a questa iniziativa. La mail, riservata, viene presa in carico dal docente referente del progetto, Prof.ssa Chiara Cerrato, che, in base alle richieste espresse, metterà in contatto l’interessata/o con la Dott. Garofano o la Dott.ssa Princi per definire l’appuntamento.

La consulenza si potrà effettuare in videochiamata utilizzando le piattaforme consuete per la DAD dell’Istituzione scolastica o con chiamata telefonica; esse, per tutela della privacy, NON potranno essere registrate, salvate, diffuse.