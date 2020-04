L’intervento del Sindaco di Villanova d’Asti per celebrare la Festa della Liberazione

Il Sindaco di Villanova d’Asti Christian Giordano ha celebrato il 25 aprile davanti al Palazzo Municipale insieme all’Assessore alla viabilità, Giuliano Margari.

Su Facebook il sindaco ha commentato così il suo intervento:

“Il tutto è nato dall’idea della giornalista Laura Nosenzo.

La Provincia di Asti, Medaglia d’oro al valor militare per la guerra di liberazione, ha quindi deciso di partecipare in modo convinto all’evento, invitando tutti i Comuni ad aderire per creare nell’Astigiano un vero momento di partecipazione comunitaria, seppure a distanza.

Un modo semplice, ma corale, per dare la giusta attenzione all’anniversario. “La voce dei Sindaci diventerà la voce delle loro comunità”: queste le parole del Presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

La poesia è stata scritta da un giovane prigioniero del campo di concentramento di Terezin (Repubblica Ceca) in cui, tra il 1941 e il 1945, furono rinchiusi 15 mila bambini e adolescenti ebrei (250 vi nacquero, mentre gli ultra14enni vennero impiegati nel lavoro coatto).

A migliaia furono poi deportati nei lager di Auschwitz e Treblinka. Abbiamo scelto questa poesia per ringraziare chi si è battuto per la libertà e per ricordare il sacrificio di chi l’ha persa per sempre, ovunque sia successo.

Non è un dettaglio secondario che in “Una sera di sole” si ritrovi lo stesso impegno a cui tutti noi siamo chiamati in questa difficile emergenza sanitaria.”