L’Imam astigiano: “Il Covid non cambia il Ramadan: tutti i fedeli devono seguire il digiuno del mese sacro”

Anche la comunità islamica astigiana si confronta con l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, dal momento che questo fine settimana inizierà il Ramadan, il periodo di digiuno e purificazione sacro per tutti i mussulmani.

Abbiamo parlato di questo periodo con l’Imam di Asti, Abdessamad Latfaoui, che ci spiega come si svolgerà questo importante periodo dal punto di vista spirituale.

“Per la prima volta – afferma – il mondo musulmano celebrerà il Ramadan senza frequentare moschee né con i pellegrinaggi nei luoghi più santi dell’Islam, I muezzin che chiameranno i fedeli dai minareti per la preghiera cambieranno la frase dicendo: “pregate a casa vostra, pregate ovunque vivete”.

Per il resto, il Coronavirus cambierà poco nelle abitudini dei tanti mussulmani sparsi per il mondo, e la comunità islamica astigiana non farà eccezione.

“Molti mi chiamano o mi mandano messaggi a proposito del coronavirus e del Ramadan – continua l’Imam – ovvero mi chiedono se non si deve osservare il digiuno a causa della crisi sanitaria. La mia risposta è uguale a quella di tutti Ulema e delle alte autorità religiose dell’intero mondo musulmano: non c’è nessun motivo per rinunciare al digiuno. Anzi, è illecito non osservare il digiuno: è un enorme peccato per cui chi non osserva il digiuno in un giorno di Ramadan deve fare la Kaffarah, ovvero un tipo di perdono, che consiste nel dare da mangiare a 60 poveri o fare il digiuno 60 giorni ulteriori per ogni giorno di digiuno non fatto”.

“Riassumendo – continua l’Imam – il Ramadan va osservato durante questa spaventosa crisi sanitaria come qualsiasi mese sacro: anzi è una occasione ed una opportunità energetica e di sforzo spirituale per avvicinarsi alla rettitudine di Dio e sentire il sapore del digiuno come nostra Signora Mariam /Maria senza entrare nelle sterili polemiche di discussione”.