Le modalità di rimborso di abbonamenti e biglietti delle stagioni del Teatro degli Acerbi

“Nonostante il difficile momento che ci tiene forzatamente a distanza dal nostro pubblico, il Teatro degli Acerbi continua a lavorare sulla futura programmazione con la speranza di poter recuperare al più presto gli spettacoli sospesi a causa del protrarsi dell’emergenza.

L’ipotesi su cui stiamo lavorando, per tutti gli spettacoli al chiuso rinviati nei teatri, è da settembre 2020. Su questo vi terremo informati.” è questo il messaggio che il Teatro degli Acerbi manda ai suoi spettatori, che lavora alacremente confidando in una nuova bella stagione teatrale.

L’emergenza coronavirus ha portato alla sospensione della Mezza Stagione 2019/2020 del Teatro Comunale di Costigliole d’Asti e della Stagione 2020 del Teatro Balbo di Canelli.

LE STAGIONI E I RIMBORSI

Mezza Stagione 2019.2020 – Teatro Comunale Costigliole d’Asti (nella foto sopra, inesorabilmente vuoto)

Alla data attuale mancano per completare la programmazione prevista, due appuntamenti: IO, ME E LUPIN – Onda Larsen + pillola di danza contemporanea, che era previsto il 29 febbraio, e IL CANTINIERE GENTILUOMO – Teatro degli Acerbi + pillola di danza contemporanea, che doveva svolgersi il 7 marzo.

Per chi ha acquistato i biglietti di questi spettacoli e non intende aspettare la riprogrammazione delle date è possibile richiedere il rimborso entro il 3 maggio; secondo quanto indicato dall’art.88 del DL 17/3/2020 n.18, verrà corrisposto un voucher di pari valore al biglietto o ai biglietti non utilizzati, spendibile entro un anno dall’emissione. E’ necessario per questo scrivere una mail entro il 3 maggio all’indirizzo info@teatrodegliacerbi.it , indicando nome e cognome e allegando una scansione, un’immagine o un pdf fronte retro leggibile del o dei biglietti.

Per chi è in possesso dell’abbonamento Mezza Stagione 2019/2020 comprendente questi due spettacoli, si potrà richiedere il rimborso (nelle stesse modalità come per i biglietti singoli) oppure possono ritenersi validi quando verranno riprogrammati. Nel caso vi chiediamo semplicemente di conservarli.

Stagione 2020 – Teatro Balbo Canelli

Alla data attuale mancano per completare la programmazione prevista quattro appuntamenti e cioè, Capolavori – Mauro Berruto, del 28 febbraio, Una magia per la vita – Mago Sales – Marco Aimone programmata il 1° marzo, L’Amore per l’Educazione – Gabriele Vacis del 6 marzo e La storia di Cirano – Artquarium / Eugenio Allegri del 20 marzo.

Per chi ha acquistato i biglietti di questi spettacoli e non intende aspettare la riprogrammazione delle date è possibile richiedere il rimborso entro il 3 maggio; secondo quanto indicato dall’art.88 del DL 17/3/2020 n.18, verrà corrisposto un voucher di pari valore al biglietto o ai biglietti non utilizzati, spendibile entro un anno dall’emissione. E’ necessario per questo scrivere una mail entro il 3 maggio all’indirizzo teatrobalbocanelli@gmail.com, indicando nome e cognome e allegando una scansione, un’immagine o un pdf fronte retro leggibile del o dei biglietti.

Per chi è in possesso dell’abbonamento comprendente gli spettacoli L’Amore per l’Educazione – Gabriele Vacis e La storia di Cirano – Artquarium / Eugenio Allegri, si potrà richiedere il rimborso (nelle stesse modalità come per i biglietti singoli) oppure possono ritenersi validi quando verranno riprogrammati. Nel caso il Teatro degli Acerbi chiede semplicemente di conservarli.

Per chi è in possesso dell’abbonamento natalizio Box Theatre, sarà possibile continuare ad utilizzarlo per la programmazione futura.

C’è anche la possibilità di rinunciare al rimborso per sostegno all’attività teatrale: gli spettatori che non intendono attendere la riprogrammazione degli spettacoli rinviati e vogliono rinunciare al rimborso per sostenere le future attività del Teatro degli Acerbi, devono comunicare la scelta via mail a info@teatrodegliacerbi.it .

“A tutti i nostri spettatori, grazie per l’attenzione e la fiducia. E per i tanti messaggi che ci state dedicando in questo periodo, manifestando vicinanza e l’attesa di poterci incontrare dal vivo. Siamo disposizione per qualsiasi chiarimento.” è il ringraziamento finale.