Le iniziative delle Associazioni di volontariato in tempo di Coronavirus

Ad Asti, oltre ai gruppi nati per l’ascolto e la spesa sospesa, ci sono altre attività di volontariato nate per aiutare il prossimo e alcune di essere raccolgono giacenze o cercano volontari per riuscire a raggiungere più persone possibili.

Ci sono anche i clown che con un po’ di sorrisi e spensieratezza leggono le favole, racconti e fanno spettacoli di magia on line. Sono i clown dell’Associazione L’Arte del Sorriso VIP. Basta collegarsi al sito dell’associazione http://www.lartedelsorriso.it/ dove si trovano online diversi videoracconti per tutte le età.

La Banca del Dono del Comune di Asti e l’associazione il Dono del Volo, insieme alla Pastorale Giovanile di Asti, invece, cercano volontari per la creazione di mascherine a domicilio. Chiunque abbia dimestichezza con ago e filo e voglia rendersi disponibile può contattare i numeri: 335.7525903 oppure il 0141.321996. Il tessuto, grazie alla collaborazione della ditta Dezzani, verrà consegnato direttamente al domicilio insieme alle istruzioni per il confezionamento delle mascherine; la Pastorale Giovanile provvederà in seguito al ritiro ed alla loro distribuzione.

Il Comitato di Canelli della Croce Rossa ha urgente bisogno di un termometro a infrarossi per le proprie attività di monitoraggio e soccorso sul territorio. Chiunque ne avesse a disposizione e volesse donarlo all’associazione contatti: 0141.831616 oppure canelli@cri.it

Dall’associazione Il Dono del Volo un invito a tutti i ristoratori e baristi, che in ottemperanza all’ultimo DPCM hanno sospeso le proprie attività, a non buttare via eventuali giacenze alimentari in scadenza, ma a farne dono alla Mensa Sociale di Asti. La struttura si è già attivata per modificare le modalità di distribuzione dei pranzi alle persone in difficoltà, secondo le indicazioni previste dal decreto stesso. Info: 0141.530742.