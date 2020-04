Le attività dell’associazione volontari Protezione Civile Città di Asti nell’emergenza coronavirus

Nata all’indomani dell’alluvione, l’associazione volontari di Protezione civile Città di Asti sta per tagliare il traguardo dei 25 anni di attività.

Un anniversario che non potrà essere festeggiato: “Il brutto periodo che tutti stiamo attraversando e che speriamo possa concludersi presto, non ci consente certo di pensare anche minimamente a qualsiasi tipo di festeggiamento – sottolineano i volontari – Questo è il momento di rendersi utili alla comunità, noi nel nostro piccolo ci stiamo provando pur consapevoli delle nostre limitate competenze in ambito sanitario”.

Da metà febbraio i volontari si sono messi a disposizione dell’Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), presente nell’unità di crisi della Regione dove è insediata tutta la catena di comando per combattere il corona virus e per tutto ciò che è di competenza regionale.

Dal 23 febbraio i volontari sono operativi nell’aeroporto di Caselle: misurano la temperatura con i termo scanner a tutti i passeggeri in arrivo.



Alcuni volontari hanno inoltre svolto la copertura delle postazioni telefoniche (24 ore su 24) del numero verde sanitario regionale 800 19 20 20, per dare informazioni ai cittadini sulle misure da adottare per fronteggiare in maniera corretta l’emergenza.

Sempre coordinati da Anpas Piemonte, i volontari sono coinvolti nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Ad Asti, i volontari sono impegnati per il Comune di Asti: attraverso la Caritas, sono incaricati della consegna dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà.

“Ad oggi sono circa 400 le ore messe a disposizione per svolgere questi servizi, 15 i soci coinvolti – spiegano dall’associazione– Saremo a supporto nei limiti delle possibilità, fino al termine dell’emergenza. Siamo vicini a tutti i cittadini che hanno perso i propri cari, con un sincero pensiero di affetto a tutti coloro che per varie ragioni stanno attraversando momenti di difficoltà”.

Info: https://digilander.libero.it/presidenza.pcasti/