L’Astigiano ancora protagonista in TV: trasmesso da Striscia la Notizia il servizio sulla campagna “No mozziconi a terra”

E’ andato in onda ieri sera, sabato 25 aprile, il servizio di Striscia la Notizia registrato nei mesi scorsi ad Asti in seguito all’adesione di 63 comuni astigiani alla campagna “No mozziconi a terra”.

Le troupe della nota trasmissione satirica che in onda ogni sera su Canale 5 dopo il TG erano venute ad Asti in due occasioni per raccogliere le adesioni dei sindaci astigiani: a metà dicembre 2019, presso il palazzo della Provincia in occasione dell’assemblea dei sindaci, e a metà gennaio quando uno degli storici inviati, Capitan Ventosa, aveva incontrato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

Nel lanciare il servizio da Asti, Max Laudadio, altro inviato storico di Striscia, ha ricordato che “grazie all’aiuto del presidente della Provincia (Paolo Lanfranco) si è riusciti a ottenere la bellezza di altre 62 firme”.

“La campagna nazionale “No mozziconi a terra” è stata lanciata da Striscia la notizia contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo. La normativa che lo vieta è già in vigore dal 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 40) e prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori, ma quasi nessun comune la fa rispettare. Proprio per questo tutti gli inviati del Tg satirico di Antonio Ricci chiedono ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini” si legge sul sito ufficiale di Striscia la Notizia.

Per rivedere il servizio da Asti cliccare sul seguente link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/no-mozziconi-a-terra-62-comuni-dell-astigiano-con-striscia_67183.shtml

Di seguito l’elenco dei comuni astigiani che hanno aderito alla campagna

Asti

Calosso

Ferrere

Agliano Terme

San Marzano Oliveto

San Martino Alfieri

Revigliasco D’Asti

Corsione

Maretto

Tonco

Roatto

Portacomaro

Castell’Alfero

Costigliole

Refrancore

Montiglio Monferrato

Fontanile

Rocchetta Tanaro

Castello Di Annone

Moncalvo

Calamandrana

Cerro Tanaro

Valfenera

Villanova D’Asti

Casorzo

Isola D’Asti

Nizza Monferrato

Scurzolengo

Castagnole Monferrato

Antignano

Cossombrato

Moasca

Albugnano

Pino D’Asti

Cellarengo

Montaldo Scarampi

Castagnole Delle Lanze

Piova’ Massaia

Cinaglio

San Damiano D’Asti

Moransengo

Cantarana

Azzano D’Asti

Cocconato

Calliano

Mongardino

Bubbio

Cassinasco

Castel Boglione

Cessole

Loazzolo

Mombaldone

Monastero Bormida

Montabone

Olmo Gentile

Roccaverano

Rocchetta Palafea

San Giorgio Scarampi

Serole

Vesime