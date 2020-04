L’astigiana Renata Viola Selilukaite protagonista in TV nella trasmissione “Guess My Age”

Domani sera, venerdì 10 aprile, un’astigiana sarà protagonista della trasmissione televisiva “Guess My Age” in onda su TV8 alle 20,30.

A partecipare al gioco televisivo condotta da Enrico Papi sarà Renata Viola Selilukaite, estetista di Portocomaro, che sarà uno dei sette “sconosciuti” di cui i due concorrenti dovranno indovinare l’età. La puntata in onda domani sera è stata registrata prima dell’entrata in vigore dei DPCM con le restrizioni per contenere l’epidemia del coronavirus.

In questo game show di TV8, una coppia di concorrenti deve cercare di indovinare l’anno di nascita di sette persone mai viste prima per difendere un montepremi di €100.000. Nelle prime sei manche, i concorrenti hanno a disposizione sei indizi, ogni anno di differenza tra la risposta data e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare il montepremi. Dopo aver indovinato l’età dei primi sei sconosciuti, la coppia si gioca il tutto per tutto nella sfida finale: qui bisogna indovinare l’età esatta del settimo sconosciuto contando su quattro tentativi e altrettanti indizi e a ogni errore il montepremi si dimezza inesorabilmente.

Per Renata una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione a diversi concorsi di bellezza in cui si è aggiudicata il titolo di Miss Spettacolo Lady 2019 e la fascia nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe 2018”.