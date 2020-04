L’Anpi di Asti in rete per il 25 Aprile: come ricordare la data della Liberazione “Restando a casa e antifascisti”

“Restiamo a casa, ma soprattutto restiamo antifascisti”, è questa la parola d’ordine che l’Anpi di Asti propone a tutti gli astigiani a pochi giorni dalla Festa della Liberazione del 25 aprile, a 75 anni dal ritorno alla democrazia nel nostro Paese.

“Per ovvi motivi il 25 aprile sarà celebrato in una forma insolita, ma non per questo si deve dimenticare, come vorrebbero le non poche organizzazioni a vocazione fascista che purtroppo vegetano nel nostro paese lucrando sui risvolti del coronavirus sulla vita dei cittadini, una delle più straordinarie tappe della vita democratica italiana” commentano dall’Anpi.

Non potendo organizzare, di concerto con il Comune di Asti, la consueta manifestazione pubblica con le soste al cimitero urbano, al Bosco dei Partigiani, al Parco della Resistenza ed al Monumento ai Caduti e festa conclusiva in piazza San Secondo, l’Anpi di Asti ha aderito all’appello nazionale per esporre, sabato prossimo, la bandiera tricolore ovunque sia possibile intonando alle 15 “Bella Ciao” per un grande flash mob.

Al contempo ha però aderito, a livello locale, ad un’articolata rete informatica che da alcuni giorni ospita interventi, ricordi e considerazioni sul significato della Resistenza e del 25 aprile.

Di tale rete fanno parte l’Istituto storico della Resistenza (Israt, www.israt.it), l’Associazione Davide Laiolo (www.adlculture.it), “La settimana resistente” della Casa del Popolo (info: casadelpopoloasti@gmail.com) e la sezione astigiana di Libera (info: isabella.sorgon@gmail.com) che curerà l’immissione sui social di una versione tutta astigiana di “Bella Ciao” e, soprattutto il progetto “Suono, canto e ballo per TE: 25 aprile” organizzato dalla Provincia di Asti (www.astigov.it e staff@astigov.it) che sta ospitando letture, informazioni e interventi sul significato della giornata della Liberazione.