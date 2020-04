La Via Crucis di Antignano stretta nel segno della Croce

“La Chiesa con le porte chiuse; il sagrato ampio e soleggiato vuoto, sotto un cielo di un azzurro cristallino. Silenzio. La croce di legno , alta e solitaria, domina la piazza e ricorda, a chi le si avvicina per una preghiera, il sacrificio universale di Gesù in un momento difficile per tutta l’Umanità, quando il sacrificio lo stiamo compiendo tutti. La XXXII edizione della Via Crucis di Antignano è tutta qui, chiusa in un segno, nudo, scabro, eloquente.”