La Robiola di Roccaverano (DOP) chiede una mano: “Aiutateci a vendere i nostri formaggi”

Uno dei più rinomati formaggi del Piemonte e d’Italia, la Robiola di Roccaverano, e i suoi produttori chiedono aiuto per i danni che l’epidemia da coronavirus e le relative restrizioni stanno creando alla produzione e distribuzione.

Il consorzio, che raggruppa 17 aziende tra astigiano e acquese, non riesce a vendere e distribuire il prodotto e addirittura a dover mandare al macero il latte. Questo perché il canale distributivo dei ristoranti è fermo, i mercati rionali sono limitati e i mercatini e le sagre di paese sono soppressi. Per non parlare della grande distribuzione dove la concorrenza degli altri formaggi, italiani e stranieri, è fortissima.

Per provare a superare la crisi i produttori e gli stagionatori hanno deciso di attivarsi con la consegna a domicilio.

Pubblichiamo quindi l’accorato appello delle aziende del Consorzio della Robiola di Roccaverano:

“Perché non dirlo? Perché non farlo? Abbiamo bisogno d’aiuto. Abbiamo sempre comunicato con orgoglio i nostri successi, l’alta qualità del nostro formaggio, il crescente indice di gradimento da parte dei consumatori, la soddisfazione dei 40 anni della DOP, gli eventi e i convegni, la feste e le manifestazioni. Abbiamo raccontato la vita e il lavoro delle nostre piccole aziende agricole a carattere famigliare, la filiera della Robiola DOP, il suo severo disciplinare di produzione; insomma abbiamo parlato di noi nei momenti di sole e allora perché non farlo oggi che il sole è stato oscurato?

Dal progetto Rob-In e al suo sguardo verso il futuro, di cui abbiamo fatto menzione qualche settimana fa, all’attuale situazione produttiva e commerciale venutasi a creare con l’evolversi del Corona Virus, sono doverose alcune precisazioni: la situazione è molto, molto complicata. Come per tutti i prodotti italiani popolari sì, ma di alta gamma, anche per la Robiola di Roccaverano DOP è in atto una forte flessione delle vendite: moltissimo il prodotto invenduto giacente nei caseifici.

Si tenga presente che La Robiola di Roccaverano DOP è un formaggio molto apprezzato e ambito dal mondo della ristorazione gourmet che attualmente, come da disposizioni governative, è completamente bloccata; non solo, anche molti mercati rionali e di paese e molte piccole realtà commerciali sono in stand-by e questo comporta che sia prevalentemente la grande distribuzione ad avere una commercializzazione attiva con la relativa differenziazione di prodotti proposti al pubblico. Come se non bastasse la limitazione degli spostamenti delle persone ai propri comuni di residenza rende impossibile raggiungere alcuni rivenditori storici della nostra Robiola.

I produttori del celebre formaggio caprino sono in grave difficoltà, si stanno rivolgendo anche loro alla GDO per ampliare le rete vendita, lavorano sulle mense, sul porta a porta e vi ricordano che tramite il sito del Consorzio di Tutela si possono avere tutti gli estremi per il reperimento del prodotto: consultatelo per favore!!! www.robioladiroccaverano.com

Parallelamente si stanno orientando sulla realizzazione, con lo stesso latte – le capre vanno munte regolarmente con o senza Virus – di formaggi con una conservazione che si protrae maggiormente nel tempo garantendo sempre l’elevata qualità del prodotto.

Lo diciamo chiaramente: abbiamo bisogno di tutti. Rivenditori, consumatori, comunicatori, istituzioni, abbiamo bisogno di vendere le Robiole di Roccaverano DOP per salvare il lavoro delle famiglie, il territorio e la Robiola stessa. Se smettiamo di produrla adesso, poi, alla ripresa, riprenderemo?

E’ certamente la nostra più profonda volontà e appena l’emergenza sarà passata proveremo a farci trovare ancora ovunque come sempre, ma il rischio è decisamente elevato. Amici, consumatori, estimatori dei prodotti tipici di qualità cercateci e richiedeteci nei vostri punti vendita abituali. La Robiola di Roccaverano è un’eccellenza casearia DOP da 40 anni e deve rimanere sulle vostre tavole.

Verrà il giorno in cui percorreremo una strada, non importa quale, e ci accorgeremo che tutto questo è finito per sempre e che vivrà soltanto più nel ricordo, e allora la memoria, con straordinaria lucidità ci riporterà a questi giorni, fantasticando e sognando, leggendo un libro, bevendo un bicchiere di vino, abbracciando un amore, con la consapevolezza che chiedere aiuto non è mai sbagliato.“