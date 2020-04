La Regione Piemonte cambia ancora: ampliato l’orario per la ristorazione da asporto

In Piemonte l’attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio.

Oggi è stata firmato il decreto da parte del presidente delle Regione Piemonte, Alberto Cirio, che, rispetto a quanto anticipato ieri con il comunicato stampa della regione stessa, amplia l’orario in cui sarà possibile fare il servizio da asporto, che potrà avvenire nella fascia dalle 6 alle 21.

Di seguito il riepilogo delle disposizioni in merito al servizio d’asporto:

Le attività di ristorazione interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno attivare il servizio di asporto dandone una semplice comunicazione al Comune, che però potrà immediatamente sospendere l’attività in caso di inadempienza

delle prescrizioni da parte dei singoli esercizi.

I Comuni dovranno garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

– In attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda dovrà essere di 2 metri

– Il ritiro dei prodotti, precedentemente ordinati, dovrà avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal DPCM del 26 aprile

– Il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze

– Sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo

– Ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina

– Le persone presenti all’interno del locale dovranno sempre mantenere la distanza minima di 2 metri

L’attività di ristorazione da asporto sarà possibile dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di modificare l’orario, in presenza di qualificate motivazioni e nel rispetto delle puntuali esigenze dei luoghi.