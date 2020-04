La Provincia di Asti acquista le mascherine per i Comuni

Nata dall’iniziativa del consigliere provinciale Ivan Ferrero, il presidente Paolo Lanfranco ha informato questa mattina tutti i Sindaci dei Comuni astigiani che la Provincia ha acquistato 10.000 mascherine tipo “chirurgico”.

L’assegnazione è stata determinata adottando il criterio demografico utilizzato dalla Regione per la distribuzione di mascherine avvenuta nei giorni scorsi.

“Preciso – dichiara il consigliere Ivan Ferrero – che le mascherine sono destinate a completa discrezione dei Sindaci per dipendenti, amministratori e addetti ai servizi comunali essenziali e a volontari che coadiuvano i Comuni nell’assistenza alla popolazione. Lo scopo della Provincia è infatti quello di agevolare, per quanto possibile, i Sindaci nella preziosa attività di assistenza alla popolazione, mettendo gli operatori impegnati in condizioni di agire in sicurezza. Pertanto, non sono destinate alla popolazione che, peraltro, è comunque la beneficiaria finale dell’operazione, potendo godere di una assistenza verosimilmente più efficacie e regolare”.

“La consegna – aggiunge il presidente Paolo Lanfranco – sarà effettuata dai volontari del Coordinamento provinciale nella giornata di domani, venerdì 3 aprile, presso ciascun Comune Capo COM, da noi contattato direttamente, al quale ogni Sindaco si può rivolgere per concordare il ritiro del numero di mascherine spettanti.

E’ un modesto apporto ma speriamo possa contribuire all’insostituibile impegno dei Sindaci, le vere sentinelle del nostro territorio.”