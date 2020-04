La Giornata Mondiale della Gioventù diocesana resiste all’emergenza coronavirus e approda su YouTube

L’appuntamento diocesano della Giornata Mondiale della Gioventù approda su Youtube precisamente sul canale della Pastorale Giovanile di Asti dove venerdì sera si incontreranno i ragazzi per un momento di festa, ma anche di riflessione e preghiera.

“Per la prima volta e in via del tutto straordinaria questa importante giornata si farà on line senza però perdere lo spirito e anche il programma che avevamo pensato durante l’organizzazione, prima che scattasse l’emergenza”, ha spiegato don Rodrigo Limeira, responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana.

L’idea è quindi quella di radunare tutti i giovani delle parrocchie che alle 21 di venerdì 3 aprile si daranno appuntamento sul canale Youtube della Pastorale Giovanile Asti

(https://www.youtube.com/channel/UC3uhCzUldx1ruK0alpdr8iQ).

Ad aprire la serata, ognuno dalle proprie case ma vicini nello spirito, nella preghiera e nella riflessione, saranno il vescovo Marco Prastaro, il sindaco Maurizio Rasero e don Rodrigo per un breve saluto ai ragazzi.

Quindi prenderanno il via delle attività interattive che porteranno i ragazzi alla scoperta di alcuni martiri che nel mondo sono morti per professare il Vangelo.

La serata si concluderà con un momento di preghiera e con la benedizione del vescovo Marco.

Ma i giovani saranno davvero protagonisti e non soltanto spettatori. Durante la diretta infatti l’Equipe della Pastorale Giovanile spiegherà su quali piattaforme social si potrà interagire quella sera stessa. I ragazzi dovranno però dotarsi di una candela, di post-it e di un sasso.

Emblematico il titolo di questa Gmg “Innamorati e vivi” con sottotitolo “Giovane, dico a te, alzati!” che riprende il messaggio del Santo Padre proprio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.

“In un momento come questo vorrei sottolineare la coesione e l’impegno di tutti i nostri ragazzi che, recependo il messaggio di stare a casa, hanno continuato a coltivare i rapporti tra loro”, ha aggiunto don Rodrigo.

L’invito a tutti i ragazzi è quello di iscriversi al canale YouTube della Pastorale Giovanile Asti.