La Caritas di Asti attiva un numero verde per i bisognosi

Le misure di “distanziamento sociale”, necessarie per il contenimento del contagio da Coronavirus, hanno conseguenze devastanti in molti settori dell’economia, le famiglie a reddito basso, chi ha un lavoro precario, chi ha dovuto chiudere la propria attività, chi già viveva una condizione di fragilità sociale, tante persone stanno perdendo le poche fonti di sostentamento e non hanno nulla su cui contare; sempre di più si allarga il numero di persone che vivono la triste realtà di non poter più mettere il piatto in tavola o accedere ai servizi sanitari.

Avere cura dei poveri “è il centro del Vangelo” ha sostenuto Papa Francesco durante la messa a Santa Marta all’inizio della Settimana Santa, criticando le iniquità insite nel sistema economico e finanziario internazionale che privilegia una “cultura dello scarto” dimenticando chi, oggi più che mai, vive serie difficoltà esistenziali.

In questo panorama “globale” che ha importanti risvolti anche nel “locale” la Caritas diocesana di Asti lancia, nell’emergenza Coronavirus l’iniziativa “#DISTANTIMAPROSSIMI” attivando un numero verde gratuito 800589794 per raggiungere i centri di ascolto per condividere, con chi ne ha necessità, le opportunità di sostengo che la Chiesa Locale riesce ad organizzare.

Il servizio è attivo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì ed è sostenuto da un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.